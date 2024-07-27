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Сегодня, 09:00

Никита Зайцев рассказал, почему принял решение не продолжать карьеру в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Никита Зайцев.
Фото Global Look Press
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Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свое решение не искать новые варианты в НХЛ и продолжить выступление в России.

4 июля Зайцев перешел в СКА, контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. 32-летний хоккеист провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».

— Ты не хотел возвращаться в Россию, но все-таки вернулся.

— Да. Не захотел больше ждать. Закончился контракт, всей семьей решили, что надо будет поехать, поиграть дома чуть-чуть.

— В какой момент ты понял, что уже не будешь ждать каких-то вариантов?

— В конце сезона уже понимал, что не буду ждать до июля и вернусь обратно.

— Период в «Чикаго» тебе вряд ли понравился?

— Ну почему же? Классная организация, прикольно было там поиграть, но все было заточено под омоложение команды, там идет глобальная перестройка. Всем молодым защитникам давали поиграть. Я был в команде в качестве ветерана. Когда было нужно, давали много играть.

— Зачем они тогда меняли тебя к себе?

— Полагаю, нужны были драфт-пики. Я обычно не вникаю, зачем меняют. Иногда в обменах вообще не бывает смысла.

Никита Зайцев возвращается в&nbsp;Россию. «Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

Никита Зайцев
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
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