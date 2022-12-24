Бэкстрем об Овечкине: «Если он побьет рекорд — это будет невероятно»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем поздравил многолетнего партнера по команде Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Было удивительно каждый год наблюдать за тем, что делает Алекс. Мне повезло, что у меня были лучшие места на эти представления.

Овечкину 37 лет, но для него ничего не меняется. Это все еще живая машина. Его бросок не становится слабее.

Три-четыре года назад я сказал, что если кто и способен побить рекорд Гретцки, то это Алекс. Он идет на 50+ голов в этом сезоне. Он все еще может это делать, это впечатляет.

Если он побьет рекорд — это будет невероятно. И надеюсь, что я буду частью этого рекорда», — написал Бэкстрем на страницах официального сайта НХЛ.

Забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам является Уэйн Гретцки (894).

Отметим, что Бэкстрем ассистировал Овечкина с 278 голами за карьеру. В этом сезоне швед пока не выходил на лед в официальных матчах из-за травмы.