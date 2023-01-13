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Сегодня, 12:11

Хабибулин: «Василевский вообще человек с другой планеты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-вратарь «Тампы» Николай Хабибулин высказался об игре российского голкипера Андрея Василевского.

«Василевский вообще человек с другой планеты. Он и больше меня, и выше, и растяжка у него лучше — мне бы так играть в свое время», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, обладателем наград «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

Его команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка за 40 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/16792215
Андрей Василевский (хоккей)
Николай Хабибулин
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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