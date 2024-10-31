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Сегодня, 06:19

Валуев: «Да, Овечкин близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, бывший российский боксер Николай Валуев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из самых популярных спортсменов России.

«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!», — цитирует Legalbet Валуева.

На этой неделе Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.

Александр Овечкин. Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?
Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Николай Валуев

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