Валуев: «Да, Овечкин близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи»

Сегодня, 06:19
Депутат Госдумы РФ, бывший российский боксер Николай Валуев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из самых популярных спортсменов России.
«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!», — цитирует Legalbet Валуева.
На этой неделе Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.