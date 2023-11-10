Валуев — о нокдауне Малкина: «Людям подавай зрелище»

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод, как игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в нокдаун.

«В хоккее драки стали частью шоу. Людям подавай зрелище, а хоккей контактный вид спорта. Никого это уже не удивляет», — сказал Валуев «СЭ».

В середине первого периода в матче НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом. Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил россиянина в нокдаун.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился 7 заброшенными шайбами и 6 результативными передачами.