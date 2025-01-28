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Сегодня, 21:13

Низамеев рассказал, что в «Тракторе» предлагали хорошие условия

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Трай-Сити» из юниорской лиги США USHL Артемий Низамеев рассказал, почему не стал возвращаться в «Трактор», чьим воспитанником является.

«Я просто хотел играть в Америке. Нет какого-то четкого ответа. Прошлым летом мог вернуться в «Трактор». Условия были хорошие, зарплата тоже. Но я отказался, потому что два сезона провел в Америке, я уже нацелен на NCAA. Если бы у меня было желание вернуться в «Трактор», то после первого сезона в USHL вернулся бы. Но я все еще держу в голове мечту, что хочу играть в НХЛ», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний россиянин последние три года выступает в USHL за «Трай-Сити». В этом сезоне на его счету 45 (23+22) очков в 37 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в системе «Трактора».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
ХК Трактор
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