Низамеев заявил, что не жалеет об отъезде из России в 16 лет

Нападающий «Трай-Сити» из юниорской лиги США USHL Артемий Низамеев заявил, что не жалеет об отъезде из России в 16 лет.

«Не жалею. Я рад, что сделал такой выбор. Единственное, что потерял — не поиграл в КХЛ. Но вернуться я всегда успею. Тут я выучил язык, сейчас, дай бог, все сложится с образованием. Я доволен всем.

Думаю, мне бы давали шансы в КХЛ, но немного. У «Трактора» сильная команда, они лидеры конференции. Думаю, я бы много в «Тракторе» не играл, выступал бы за «Челмет», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний россиянин последние три года выступает в USHL за «Трай-Сити». В этом сезоне на его счету 45 (23+22) очков в 37 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в системе «Трактора».