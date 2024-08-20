Новичок омского «Авангарда» Кэсселс: «Интересно посмотреть, как в Омске будет зимой»

Нападающий «Авангарда» Коул Кэсселс в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от суровых омских зим.

— В Омске суровые зимы. Готовы ли к этому? Взяли теплые вещи?

— Да, я привез с собой теплую куртку, жена позаботилась, все мне упаковала. Она уже тоже понемногу собирается, купила нашей дочке добротный, теплый, дорогой комбинезон. Мы должны быть в порядке. Мне даже интересно посмотреть, как здесь будет зимой, прочувствовать, насколько холодно будет.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.