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Сегодня, 17:46

Орлов о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки без него

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Новичок «Бостона» Дмитрий Орлов поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру.

«Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки без меня? Конечно, сможет. Он и до моего приезда много назабивал. У него и без меня есть те, кто будет ему отдавать. Да и сам он может создавать. Все будет хорошо», — сказал Орлов.

На счету Овечкина 816 голов за время выступлений в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. Лидирует — Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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