Новичок «Эдмонтона» Подколзин подвел итоги карьеры в «Ванкувере»

Российский нападающий Василий Подколзин в интервью «СЭ» вспомнил о своем этапе карьеры в «Ванкувере».

19 августа «Кэнакс» обменяли его в «Эдмонтон».

«Я попал в момент перестройки команды, поменяли трех тренеров, двух генеральных менеджеров. В первый сезон работал генменеджер, который меня драфтовал. Все равно за эти три года я сделал первые шаги в НХЛ, сейчас время показывать свой хоккей. Жизнь показывает, что надо быть готовым ко всему. Хорошо, что такие шансы выпадают. Новый клуб — новые эмоции. Отнестись к обмену надо правильно, никаких обид нет», — сказал Подколзин.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. Форвард выступал за команду с 2021 года.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 19 матчах «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 результативные передачи.