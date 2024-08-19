Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:00

Новичок «Эдмонтона» Подколзин подвел итоги карьеры в «Ванкувере»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский нападающий Василий Подколзин в интервью «СЭ» вспомнил о своем этапе карьеры в «Ванкувере».

19 августа «Кэнакс» обменяли его в «Эдмонтон».

«Я попал в момент перестройки команды, поменяли трех тренеров, двух генеральных менеджеров. В первый сезон работал генменеджер, который меня драфтовал. Все равно за эти три года я сделал первые шаги в НХЛ, сейчас время показывать свой хоккей. Жизнь показывает, что надо быть готовым ко всему. Хорошо, что такие шансы выпадают. Новый клуб — новые эмоции. Отнестись к обмену надо правильно, никаких обид нет», — сказал Подколзин.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. Форвард выступал за команду с 2021 года.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 19 матчах «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 результативные передачи.

Василий Подколзин. «Менеджер сказал: «Извини, мы тебя обменяли». Подколзин — об уходе из «Ванкувера»

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василий Подколзин: «Генменеджер «Ванкувера» сказал: «Извини, мы тебя обменяли»