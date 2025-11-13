Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 ноября, 09:30

Новичок «Колорадо» Бардаков рассказал, что ему советовал тафгай во время драки с ним

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей первой драке в НХЛ, произошедшей во время предсезонного матча.

— Зато вы подрались во время тренировочного лагеря. Зачем пошли в бой с профессиональным тафгаем? Он ведь мог и серьезно травмировать.

— В матче с «Ютой» я провел не самый чистый прием. Не специально — просто момент. Он делал маневр, я шел в плечо, в итоге попал в спину и он влетел в борт. Мне дали две минуты. Потом он подъехал и начал бить. После матча поговорили — сказал, что я нормальный парень. Даже советовал во время драки: «Падай — и все закончится». Но я подумал: а чего мне падать? Некрасиво как-то. Скажут потом, что струсил. Вот я и стоял. Но разница в классе велика: он натянул на меня майку и бил. Попал по лбу, но ничего страшного — пара ссадин. Теперь драться точно не собираюсь. Хотя, когда снова играли с «Ютой», думал, опять будет конфликт. Дал «в номер» Симашеву, но меня не удалили. Потом сказали, что у них есть боец. Если он решит мстить, будет жарко.

— Я знаю, о ком вы.

— Да, но драки не было. Зато Симашев поругался — хоть русский мат послушал. А тот парень с длинными волосами за мной гонялся, но не решился. Счет равный был — не рискнул.

Захар Бардаков.«Никогда не следил за НХЛ. Понятия не имею, против кого играю». Бардаков — о дебюте в «Колорадо»

24-летний Бардаков в сезоне-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Telegram Дзен Max
Захар Бардаков
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя