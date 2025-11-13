Новичок «Колорадо» Бардаков рассказал, что ему советовал тафгай во время драки с ним

Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей первой драке в НХЛ, произошедшей во время предсезонного матча.

— Зато вы подрались во время тренировочного лагеря. Зачем пошли в бой с профессиональным тафгаем? Он ведь мог и серьезно травмировать.

— В матче с «Ютой» я провел не самый чистый прием. Не специально — просто момент. Он делал маневр, я шел в плечо, в итоге попал в спину и он влетел в борт. Мне дали две минуты. Потом он подъехал и начал бить. После матча поговорили — сказал, что я нормальный парень. Даже советовал во время драки: «Падай — и все закончится». Но я подумал: а чего мне падать? Некрасиво как-то. Скажут потом, что струсил. Вот я и стоял. Но разница в классе велика: он натянул на меня майку и бил. Попал по лбу, но ничего страшного — пара ссадин. Теперь драться точно не собираюсь. Хотя, когда снова играли с «Ютой», думал, опять будет конфликт. Дал «в номер» Симашеву, но меня не удалили. Потом сказали, что у них есть боец. Если он решит мстить, будет жарко.

— Я знаю, о ком вы.

— Да, но драки не было. Зато Симашев поругался — хоть русский мат послушал. А тот парень с длинными волосами за мной гонялся, но не решился. Счет равный был — не рискнул.

24-летний Бардаков в сезоне-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей и набрал 4 (1+3) очка.