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14 марта, 11:30

Новичок «Миннесоты» Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшее время

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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, когда новичок команды Марат Хуснутдинов может дебютировать за клуб.

«В ближайшей перспективе он, безусловно, получит свой шанс. Все зависит от того, как помочь ему акклиматизироваться и дать ему наилучшие возможности для успеха. Но он хорошо выглядел, хорошо катался, хорошо бросал, так что мы рады», – приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Хуснутдинов был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

«Миннесота» занимает десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 66 матчах.

Источник: Сайт НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов
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