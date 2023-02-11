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Сегодня, 10:20

Тарасенко о дебютном голе за «Рейнджерс»: «Надеюсь удастся забить больше»

Тарасенко прокомментировал дебютный гол за «Рейнджерс»
Руслан Минаев
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал дебютный гол за команду. «Нью-Йорк» обыграл «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Неважно, кто отдал передачу, но было приятно откликнуться. Надеюсь удастся забить больше. Нам предстоит лучше друг друга узнать [на льду] и играть лучше в каждой игре. Знаю, что они [Панарин и Зибанежад] умеют ассистировать, поэтому мне остается только быть готовым», — сказал россиянин после игры.

Тарасенко забил на 2 минуте 49 секунде. Этот гол стал самым быстрым в дебюте за «Рейнджерс» с 1986 года.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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