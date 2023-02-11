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Сегодня, 10:05

Тарасенко о переходе в «Рейнджерс»: «День выдался сумасшедшим, но мне оказали теплый прием»

Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс»
Руслан Минаев
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал свой дебютный матч за клуб после обмена из «Сент-Луиса».

«Нью-Йорк» обыграл «Сиэтл» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Тарасенко забил в своем первом матче за клуб.

«Я никогда не испытывал такого ранее. Меня обменяли впервые в НХЛ, после 11 лет в одном клубе. Ребята оказали мне теплый прием. Все были дружелюбны и день выдался сумасшедшим.

[Про признание первой звездой матча] Я знал, что Панарин и Зибанежад могут отдать передачу, поэтому старался быть наготове. Мне кажется иногда мы были слишком заряжены на набор очков, но нам понравилось играть вместе. Эмоций было много. Иногда ты хочешь большего», — сказал Тарасенко после игры.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции.

 
Владимир Тарасенко. Тарасенко о дебютном голе за «Рейнджерс»: «Надеюсь удастся забить больше»

 

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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