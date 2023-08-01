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НХЛ

Сегодня, 08:17

Новичок «Тампы» Грошев рассказал, что на этой неделе улетает в Америку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий Максим Грошев, подписавший в мае контракт с «Тампой», рассказал о том, когда отправится в Америку для начала подготовки к сезону НХЛ.

«На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой — примерно за месяц до начала тренировочного лагеря. Он начнется в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно. Английский язык я учу на протяжении последних трех-четырех месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время», — приводит слова Грошева ТАСС.

21-летний россиянин подписал с «Тампой» трехлетний контракт новичка. Он был выбран клубом в третьем раунде (85-е место) драфта НХЛ в 2020 году.

В прошедшем сезоне Грошев принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА, набрав 6 (4+2) очков. Также форвард заработал 18 (9+9) баллов в 22 матчах за «СКА-Нева» в розыгрыше ВХЛ сезона-2022/23.

Источник: ТАСС
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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