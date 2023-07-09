Новичок «Ванкувера» Коул сменил номер из-за претензий фанатов

Защитник «Ванкувера» Иэн Коул, перешедший в команду этим летом, отказался от 28-го номера.

«Когда я подписал контракт с «Ванкувером», меня спросили, какой номер я хочу. Я ответил, что хотел бы носить номер 28, который я ношу 12 лет и всю свою профессиональную карьеру. Когда выбор был обнародован, я узнал значение числа», — приводит слова Коула официальный сайт клуба.

Под 28-м номером выступал Люк Бурдон, который разбился на мотоцикле в 2008 году. Некоторые фанаты «Кэнакс» критически отнеслись к выбору Коула.

«Хотя я не знал Люка и то, что он носил 28-й номер, я, конечно, помню его душераздирающую историю и трагическую кончину. Из уважения к нему и почтить его память я решил изменить свой номер на майке на 82-й», — сказал Коул.

В минувшем сезоне Коул выступал за «Тампу» и набрал 17 (3+14) очков в 78 матчах при полезности «+13» и 61 минуте штрафа. В 6 матчах плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.