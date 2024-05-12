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Сегодня, 18:29

Новиков: «Кочетков должен играть в «Каролине» наравне с Андерсеном»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о положении в команде вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова.

«Совершенно очевидно, что «Каролина» и «Рейнджерс» — хорошие команды. Там есть играющие и неудержимые ребята. Победить их можно только не совсем понятными действиями. Победить их может только вратарь. У меня были ситуации, когда я принимал не совсем логичные решения по вратарям. Но они оказывались победными, хоть и приходилось голову на плаху класть.

В «Каролине» играет Андерсен, делает это на «четверку». Считаю, что им на второй матч надо было ставить Кочеткова. Фредерик бы отдохнул. Даже если бы проиграли с Кочетковым, в этом не было бы ничего страшного. На третий матч Андерсен вышел бы свежим. Но тренеры выпустили Петю на третий матч. Он хорошо сыграл, но его нужно было выпускать раньше. Он способен выиграть матч и совершить чудо. Почувствовать, когда нужно выпускать вратаря — это талант тренера. Кочетков должен играть и доказывать свой уровень», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

 

Источник: РБ Спорт
Петр Кочетков
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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