Новиков надеется, что кто-то из российских игроков вновь выиграет Кубок Стэнли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предположил, какая команда может выиграть Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ.

«На финал есть хорошие шансы у «Рейнджерс», они это показали с «Тампой». И то, что «Нью-Йорк» забрал Тарасенко, — это сильнейший ход. В НХЛ всегда в первую очередь работали мозги, а не деньги. У «Рейнджерс» довольно легкая команда, не силовая, поэтому за счет этой гибкости они смогут навязать борьбу условному «Бостону», потому что там больше нацелены на силовую тактику. И хочется, чтобы кто-то из русских игроков вновь взял Кубок Стэнли. И если уж навскидку, то ситуацию можно охарактеризовать как «палата №6»: «Тампа», «Бостон» и «Рейнджерс» — у них больше шансов. И кто бы из них ни победил, исход будет один — Россия везде выиграет. Поэтому будем держать кулачки», — приводит RT слова Новикова.

На данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 125 очков. «Рейнджерс» занимают 4-е место, набрав 103 очка. «Тампа» с 96 очками идет шестой.