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Сегодня, 16:19

Новиков назвал Бобровского великим вратарем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал достижение российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который повторил рекорд Евгения Набокова по количеству побед в НХЛ среди российских голкиперов.

«Когда со стороны финнов был наезд на российскую вратарскую школу, то я защищал не только ее, но и всех вратарей мира за их тяжелый и каторжный труд. Готов их всех обнять. Вратарей бывших не бывает. Должно быть сообщество людей, объединенных одной идеей. Она должна укреплять мир и дружбу. Бобровский — наша легенда. Легко писать, какие наши ребята молодцы, но они выполняют тяжелейшую работу. Нагрузка на мозг у вратаря совершенно другая, чем у полевых. Мы, безусловно, гордимся Бобровским. Его можно отнести к великим вратарям», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-bobrovskij-nasha-legenda-ego-mozhno-otnesti-k-velikim-vrataryam/
Сергей Бобровский
Хоккей
КХЛ
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
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