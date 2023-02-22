Новиков назвал Бобровского великим вратарем

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал достижение российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который повторил рекорд Евгения Набокова по количеству побед в НХЛ среди российских голкиперов.

«Когда со стороны финнов был наезд на российскую вратарскую школу, то я защищал не только ее, но и всех вратарей мира за их тяжелый и каторжный труд. Готов их всех обнять. Вратарей бывших не бывает. Должно быть сообщество людей, объединенных одной идеей. Она должна укреплять мир и дружбу. Бобровский — наша легенда. Легко писать, какие наши ребята молодцы, но они выполняют тяжелейшую работу. Нагрузка на мозг у вратаря совершенно другая, чем у полевых. Мы, безусловно, гордимся Бобровским. Его можно отнести к великим вратарям», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».