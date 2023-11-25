Новиков: «Кучеров — это явление. Не ожидал, что он превратится в мегазвезду»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

«Я не ожидал, что Кучеров так заиграет в этом году в НХЛ. Так можно сказать не только про НХЛ, я вообще не ожидал, что он превратится в мегазвезду. У него не какие-то большие габариты, но то, что он делает на льду, вообще необъяснимо. Никита — это явление. У него прекрасное катание, выбор позиции, голевое чутье. Это заслуживает огромного уважения. Мы знаем нелегкий путь, который он прошел. Такие спортсмены своей судьбой прокладывают дорогу молодым ребятам, показывают, что нет ничего невозможного», — цитирует Новикова Metaratings.ru.

В матче против «Каролины» (8:2), который прошел 25 ноября, россиянин набрал 6 (2+4) очков. Всего на счету 30-летнего Кучерова 15 заброшенных шайб и 20 результативных передач в 20 проведенных играх этого сезона.