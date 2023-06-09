Новиков: «Считаю, что «Вегас» смял «Флориду»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о противостоянии «Флориды» с «Вегасном» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Считаю, что «Флориду» смяли. Ей не хватило мощности. Из школьной программы по физике могу сказать, что мощность — это сила, помноженная на скорость. Если булыжник лежит на земле, то он немощен. А вот когда он покатится, то станет мощным. Еще команде не хватает агрессии. Что тут делать? Думаю, тренер это все знает. Нужно усилить атаку. С этого необходимо начать. Также надо обеспечить оборону, чтобы снять нагрузку с Бобровского. Чем больше команда играет в атаке, тем реже она действует в обороне. «Флориде» нужно повести в счете, потом уже можно подумать об усилении оборонительных действий. Ситуация пограничная, «пантерам» кровь из носу нужно цеплять третий матч. А для этого надо найти у себя необходимые резервы. Мощность — это очень важное качество в хоккее. Может быть, именно ее не хватило, например, хоккеистам «Рейнджерс» в серии первого раунда с «Бостоном»?» — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

В финальной серии «Вегас» ведет у «Флориды» — 2-0. Третья игра состоится сегодня, 9 июня. Начало в 3.00 по московскому времени.