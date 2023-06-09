Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:03

Новиков: «Считаю, что «Вегас» смял «Флориду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о противостоянии «Флориды» с «Вегасном» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Считаю, что «Флориду» смяли. Ей не хватило мощности. Из школьной программы по физике могу сказать, что мощность — это сила, помноженная на скорость. Если булыжник лежит на земле, то он немощен. А вот когда он покатится, то станет мощным. Еще команде не хватает агрессии. Что тут делать? Думаю, тренер это все знает. Нужно усилить атаку. С этого необходимо начать. Также надо обеспечить оборону, чтобы снять нагрузку с Бобровского. Чем больше команда играет в атаке, тем реже она действует в обороне. «Флориде» нужно повести в счете, потом уже можно подумать об усилении оборонительных действий. Ситуация пограничная, «пантерам» кровь из носу нужно цеплять третий матч. А для этого надо найти у себя необходимые резервы. Мощность — это очень важное качество в хоккее. Может быть, именно ее не хватило, например, хоккеистам «Рейнджерс» в серии первого раунда с «Бостоном»?» — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

В финальной серии «Вегас» ведет у «Флориды» — 2-0. Третья игра состоится сегодня, 9 июня. Начало в 3.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-floride-ne-hvataet-moshhnosti-ej-nuzhno-najti-rezervy-i-tseplyat-tretij-match/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
0
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Веришь, что Бобровский сотворит новое чудо? Получи 5000 рублей по промокоду «СЭ» и поставь на российского вратаря
«Флорида» Бобровского разваливается в финале. Но короновать «Вегас» рано
Кэссиди: «Мы дали Барбашеву новую роль и предоставили больше возможностей набирать очки»
Форвард «Вегаса» Маршессо — о Барбашеве: «Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре»
Вайсфельд объяснил, почему Бобровский много пропустил в первых двух матчах финала плей-офф НХЛ
В юности Бобровский не считался талантом. Проиграл конкуренцию «канадцу из Эфиопии» и поплыл после МЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Новиков: «Вегас» уже стал одним из лидеров НХЛ»