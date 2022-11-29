Новиков: «Подписав такой огромный контракт на восемь лет, Сергачев полностью отрабатыват его»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выступлении российского защитника Михаила Сергачева за «Тампу».

«Когда Сергачев подписал свой восьмилетний контракт, то у некоторых наших лже-специалистов слюни потекли. Они через зубы говорили: «Ну, молодец!». Такое ощущение, как будто там конкурирующая фирма была. А сейчас Михаил — молодец. Мы за него только радуемся. Подписав такой огромный контракт на восемь лет, Сергачев полностью отрабатыват его. Наши ребята очень высоко держат знамя российского хоккея», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сергачев принял участие в 21 матче и набрал 22 (4+18) очка. В матче против «Баффало» (6:5 ОТ), который прошел 29 ноября, россиянин сделал три результативные передачи.