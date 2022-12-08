Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на две забитые шайбы российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Филадельфией» (4:1).

«Каждый гол дает ему атомную энергию для того, чтобы лезть дальше на эту вершину, не жалея себя. Это пример для всех спортсменов из других видов. У нас есть масса талантливых игроков, но Овечкин неповторим в своем бесстрашии. Он стал великим не за счет таланта, игры и филигранной техники. Среди великих есть самые великие. И один из них — Овечкин. Это хоккейный Матросов, который ради победы команды не жалеет ни себя, ни соперника», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).