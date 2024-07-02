Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:49

Новиков — об обмене Сергачева из «Тампы» в «Юту»: «Ничего личного, просто бизнес»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал обмен российского защитника Михаила Сергачева из «Тампы» в «Юту».

«Как говорится: ничего личного, просто бизнес. Сергачев для «Тампы» очень много значил... Михаил был в своей команде. Он поддерживал атаку и играл с шайбой. При большой оборонительной нагрузке ему будет сложнее. Решение принимали руководители «Тампы», на первом месте для них стояли бизнес-интересы. Сергачев вошел в историю клуба. Это большой защитник, один из лучших в лиге. Им гордится Татарстан. Желаю ему удачи на новом месте!» — сказал Новиков «РБ Спорт».

Сергачев играл за «Тампу» с 2017 по 2024 год. В составе «молний» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Источник: РБ Спорт
Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Юта
Юрий Новиков
0
Читайте также
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 19,5%
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования похищения бизнесмена из Италии
WSJ сообщила о планах НАТО назначить ответственного за помощь Украине
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Сан-Хосе» объявил о подписании 2-летнего контракта с форвардом Веннбергом