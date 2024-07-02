Новиков — об обмене Сергачева из «Тампы» в «Юту»: «Ничего личного, просто бизнес»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал обмен российского защитника Михаила Сергачева из «Тампы» в «Юту».

«Как говорится: ничего личного, просто бизнес. Сергачев для «Тампы» очень много значил... Михаил был в своей команде. Он поддерживал атаку и играл с шайбой. При большой оборонительной нагрузке ему будет сложнее. Решение принимали руководители «Тампы», на первом месте для них стояли бизнес-интересы. Сергачев вошел в историю клуба. Это большой защитник, один из лучших в лиге. Им гордится Татарстан. Желаю ему удачи на новом месте!» — сказал Новиков «РБ Спорт».

Сергачев играл за «Тампу» с 2017 по 2024 год. В составе «молний» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.