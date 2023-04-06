Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:15

Новиков — об участии Тренина и Афанасьева в ЛГБТ-акции: «Это элемент социального процесса в другой стране»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилла» Якова Тренина и Егора Афанасьева.

«Есть замечательная фраза, которая прекрасно описывает эту ситуацию: «Не суди, и не судим будешь». Человек, не оскорбляя никого, принимает то или иное решение. Это его выбор. Мы помним, что Проворов отказался принять участие в акции. Яков и Егор приняли решение не отказываться. Я бы их не стал никоим образом за это осуждать. Они сделали так, как считают нужным. Мы можем быть уверены в том, что эти ребята — настоящие мужчины. Они играют в хоккей, в НХЛ и доказывают это каждый матч. Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Это нужно принимать спокойно, это элемент социального процесса в другой стране», — приводит RT слова Новикова.

Ранее тренер оценил игру российских хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче с «Тампой».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1133068-novikov-uchastie-rossiya-xokkeisty-akciya
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Юрий Новиков
10
Обсудить
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Миннесота» и другие матчи 7 апреля