Новиков — об участии Тренина и Афанасьева в ЛГБТ-акции: «Это элемент социального процесса в другой стране»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилла» Якова Тренина и Егора Афанасьева.

«Есть замечательная фраза, которая прекрасно описывает эту ситуацию: «Не суди, и не судим будешь». Человек, не оскорбляя никого, принимает то или иное решение. Это его выбор. Мы помним, что Проворов отказался принять участие в акции. Яков и Егор приняли решение не отказываться. Я бы их не стал никоим образом за это осуждать. Они сделали так, как считают нужным. Мы можем быть уверены в том, что эти ребята — настоящие мужчины. Они играют в хоккей, в НХЛ и доказывают это каждый матч. Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Это нужно принимать спокойно, это элемент социального процесса в другой стране», — приводит RT слова Новикова.

Ранее тренер оценил игру российских хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче с «Тампой».