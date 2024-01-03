Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:29

Новиков рассказал, в чем кроются проблемы Самсонова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, в чем кроются проблемы российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова, которого недавно отправили в фарм-клуб «Торонто Марлис» из АХЛ.

«Георгиев неплохо играет. У Самсонова в «Торонто» какие-то проблемы. Он неплохой вратарь, но, как мне кажется, не сумел пробить свой потолок. Я ему ставлю оценку между «3» и «4». Но нужно пробивать потолок и занимать место основного вратаря. Мы за наших ребят, мы с ними. Дадонов и Наместников никому не уступают. Тарасенко себя хорошо проявляет. Свечников — очень интересный игрок. Наши ребята — украшение НХЛ, они на ведущих ролях у себя в клубах. Парни влияют на внутреннюю обстановку в команде. У нас своя культура. Мы — большие распашонки, чем шведы или финны, которые привыкли жить в своем пространстве, не мешая другим. А у нас душа нараспашку. Это наша генетика, она необходима в мировой и хоккейной культуре», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Самсонов не был выбран ни одним клубом на драфте отказов и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-samsonov-neplohoj-vratar-no-on-ne-sumel-probit-svoj-potolok/
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Юрий Новиков
0
Читайте также
Мурад Мачаев назвал Ковингтона животным: «Я его даже мужчиной не считаю»
Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
На балконе жилого дома в Москве нашли тело девочки 2022 года рождения
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: время начала и где смотреть трансляцию матча (онлайн)