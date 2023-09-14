Новиков считает, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна платить Украине 2-4 миллиарда евро за игру россиян в лиге.

«Гашек позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Очевидно, что все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь еще и выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит. Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста. Поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека», — приводит слова Новикова RT.

В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очков.