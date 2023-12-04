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НХЛ

Сегодня, 16:14

Новиков сравнил игру Панарина в НХЛ со спектаклем Большого театра

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона.

«Как играет Панарин, я не могу понять до сих пор. С такой русской улыбкой он похож на наших народных героев из сказок, и то, что показывает на льду, можно назвать выездным спектаклем Большого театра. На самом деле это удивительный игрок. Такие хоккеисты развивают вид спорта и в то же время, как бы это ни звучало пафосно, они выстраивают отношения между людьми в разных странах, между странами, так как все знают, что он из России», — приводит ТАСС слова Новикова.

В этом сезоне Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по матчам подряд с набранными очками со старта сезона (15). Всего на счету 32-летнего россиянина 35 (15+20) очков в 23 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/19447761
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Юрий Новиков
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