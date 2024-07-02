Новый сезон НХЛ начнется 4 октября в Европе

Национальная хоккейная лига опубликовала календарь сезона-2024/25.

Первые матчи пройдут 4 и 5 октября в Чехии в рамках Глобальной серии НХЛ. В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября. Регулярный чемпионат завершится 17 апреля.

31 декабря пройдет Зимняя классика, в которой примут участие «Сент-Луис» и «Чикаго». 1 марта «Коламбус» и «Детройт» сыграют на открытом воздухе.

С 10 по 21 февраля регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен для проведения Кубка четырех наций между Канадой, Финляндией Швецией и США.