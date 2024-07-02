Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:34

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября в Европе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Национальная хоккейная лига опубликовала календарь сезона-2024/25.

Первые матчи пройдут 4 и 5 октября в Чехии в рамках Глобальной серии НХЛ. В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября. Регулярный чемпионат завершится 17 апреля.

31 декабря пройдет Зимняя классика, в которой примут участие «Сент-Луис» и «Чикаго». 1 марта «Коламбус» и «Детройт» сыграют на открытом воздухе.

С 10 по 21 февраля регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен для проведения Кубка четырех наций между Канадой, Финляндией Швецией и США.

НХЛ
3
0
Читайте также
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Сальдо указал на значительное снижение активности ВСУ на херсонском направлении
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Вашингтон» подписал контракты с Филпом и Смоллманом