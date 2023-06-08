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Сегодня, 18:35

Новый тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о первой беседе с Овечкиным

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Новый главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о своем первом разговоре с российским форвардом Александром Овечкиным после своего прихода в команду.

«Все прошло отлично. Я знаю его уже давно, у нас уже сложились отношения после нашего знакомства несколько лет назад, когда он посещал в тренировочные лагеря. Мы славно поговорили. Он рассказал о своих планах на межсезонье. Я сразу заметил его соревновательный дух и желание победить», — заявил Карбери в эфире Elliot In The Morning.

37-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит легендарному нападающему Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

«Вашингтон» назначил Карбери на пост главного тренера в конце мая 2023 года. Он сменил на посту Питера Лавиолетта.

Клуб принял решение уволить 58-летнего американца после сезона-2022/23, в котором команда заняла 13-е место в турнирной таблице «Востока» по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла попасть в плей-офф.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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