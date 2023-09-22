Новый владелец «Оттавы» обратился к болельщикам клуба

Предприниматель Майкл Андлауэр выступил с обращением после покупки «Оттавы».

Сегодня стало известно, что НХЛ одобрила продажу «Сенаторз» 58-летнему бизнесмену.

«Я и моя семья очень рады официально стать частью вашего сообщества, частью лучшей фан-базы НХЛ, а также частью столичного региона и клуба.

Я начал знакомство с сообществом сразу после объявления выигравшей заявки. Это настоящее хоккейное сообщество с глубокими корнями в спорте. Болельщики «Оттавы» очень страстные, и их часто недооценивают.

Возможно, на бумаге я и мои партнеры являемся владельцами команды, но на самом деле эта команда принадлежит городу и региону. Я обещаю заботиться о «Сенаторс» с максимальным уважением и честностью как на льду, так и за его пределами», — цитирует Андлауэра пресс-служба «Сенаторз».

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.