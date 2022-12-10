«Айлендерс» одержали победу над «Нью-Джерси». Варламов сделал 25 сэйвов

Сегодня, 05:56
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Голы: Хишир — 12 (бол., Братт, Хэмилтон), 5:32 — 1:0. Нельсон — 13 (Романов), 15:37 — 1:1. Ли — 9 (Романов, Мэйфилд), 19:51 — 1:2. Сизикас — 1 (Мартин, Клаттербак), 23:31 — 1:3. Вальстрем — 7 (Бэйли, Барзал), 24:05 — 1:4. Мерсер — 7 (Хьюз, Грэйвс), 26:03 — 2:4. Нельсон — 14 (бол., Пажо, Барзал), 36:47 — 2:5. Клаттербак — 3, 41:00 — 2:6. Татар — 7 (Зигенталер, Братт), 42:30 — 3:6. Хьюз — 14 (Хэмилтон, Зигенталер), 53:39 — 4:6.
Вратари: Ванечек (Шмид, 24:05) — Варламов.
Штраф: 23 — 11.
Броски: 29 (9+9+11) — 32 (12+17+3).
Наши: — - Романов (24.45/1/+1).
10 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.