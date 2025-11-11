«Нью-Джерси» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 11 ноября. Игра пройдет на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Нью-Джерси» провел 15 матчей и набрал 22 очка, предыдущим соперником «Дэвилз» был «Питтсбург» (2:1 Б). У «Айлендерс» 15 матчей и 16 очков, в воскресенье ньюйоркцы обыграли соседей из «Рейнджерс» (5:0).