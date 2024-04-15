«Нью-Джерси» в ночь на 16 апреля встретится с «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на территории арены «Пруденшал-центр» начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Нью-Джерси» — «Айлендерс» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния НХЛ между «Дэвилз» и «Айлендерс».

«Айлендерс» с 90 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 80 матчей. «Нью-Джерси» находится на 13-й строчке на Востоке с 81 баллом после 81 встречи.

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