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13 апреля, 22:28

«Айлендерс» в гостях обыграли «Нью-Джерси», Сорокин отразил 25 бросков

Сергей Ярошенко
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Нью-Джерси».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Айлендерс» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу у гостей забросил Бо Хорват.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

«Айлендерс» с 82 очками в 80 матчах занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке «Востока» — 89 очков в 80 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Хорват — 28, 39:03 — 0:1.

Вратари: Маркстрем — Сорокин.

Штраф: 9 — 2.

Броски: 25 (10+6+9) — 22 (8+5+9).

Наши: — - Романов (22.27/1/+1), Цыплаков (14.47/1/0).

13 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

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ХК Нью-Джерси Дэвилз
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