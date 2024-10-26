«Айлендерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси», Сорокин сделал 32 сэйва

«Айлендерс» в овертайме переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд. Победную шайбу забросил канадский нападающий Бо Хорват.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой матча. Российский защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.

«Нью-Джерси» с 12 очками лидирует в Восточной конференции. «Айлендерс» — на 9-й строчке (8 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Нельсон — 3 (Пелек, Палмиери), 1:23 — 0:1. Хишир — 8 (Братт, Диллон), 11:36 — 1:1. Ли — 3 (бол., Добсон, Пажо), 14:03 — 1:2. Лазар — 1 (Коттер, Зигенталер), 25:31 — 2:2. Палмиери — 3 (Романов, Нельсон), 31:28 — 2:3. Братт — 2, 58:31 — 3:3. Хорват — 3 (Барзал, Пулок), 61:09 — 3:4.

Вратари: Аллен — Сорокин.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 35 (8+14+11+2) — 30 (13+12+4+1).

Наши: — - Романов (21.51/1/0), Цыплаков (18.09/1/+1).

26 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 14870 зрителей.