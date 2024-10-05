«Нью-Джерси» во второй раз победил «Баффало» в матче НХЛ в Праге

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» (3:1) во втором матче регулярного чемпионата НХЛ в Праге. Две результативные передачи сделал нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз. В первой игре «Дьяволы» победили со счетом 4:1. НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Томпсон — 1 (Гринуэй, Так), 28:18 — 0:1. Кейси — 1 (бол., Хаула, Ноесен), 31:59 — 1:1. Коттер — 2 (Д. Хьюз), 47:18 — 2:1. Майер — 1 (Братт, Д. Хьюз), 54:14 — 3:1. Вратари: Аллен — Леви (56:55 — 59:55). Штраф: 9 — 13. Броски: 37 (12+16+9) — 18 (5+6+7). Наши: — - -. 5 октября. Прага. o2 Arena. 16722 зрителя.