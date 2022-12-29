Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:06

«Нью-Джерси» дома проиграл «Бостону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Фредерик — 7 (Линдхольм), 28:57 — 0:1. Хишир — 14 (Зеттерлунд, Татар), 46:11 — 1:1. Бержерон — 14 (Линдхольм, Маршан), 55:51 — 1:2. Заха — 5 (п.в., Койл, Пастрняк), 58:11 — 1:3.

Вратари: Ванечек (57:24 — 58:11) — Ульмарк.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 30 (16+6+8) — 27 (8+13+6).

Наши: Охотюк (16.01/1/-1) — -.

29 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
1
0
Читайте также
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Василевский признан второй звездой матча «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Детройту». Малкин не набрал очков