«Нью-Джерси» дома проиграл «Бостону»

Сегодня, 06:06
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Фредерик — 7 (Линдхольм), 28:57 — 0:1. Хишир — 14 (Зеттерлунд, Татар), 46:11 — 1:1. Бержерон — 14 (Линдхольм, Маршан), 55:51 — 1:2. Заха — 5 (п.в., Койл, Пастрняк), 58:11 — 1:3.
Вратари: Ванечек (57:24 — 58:11) — Ульмарк.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (16+6+8) — 27 (8+13+6).
Наши: Охотюк (16.01/1/-1) — -.
29 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.