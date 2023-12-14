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НХЛ

Сегодня, 06:16

«Нью-Джерси» победил «Бостон» в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нью-Джерси» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз.

«Нью-Джерси» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 27 матчах.

«Бостон» идет на первой строчке Востока с 40 очками в 27 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гики — 3 (ван Римсдайк, Хейнен), 16:51 — 0:1. Мерсер — 7 (Хаула, Хольц), 42:34 — 1:1. Д. Хьюз — 11 (Братт, Ванечек), 62:47 — 2:1.

Вратари: Ванечек — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (7+11+11+7) — 25 (9+7+9+0).

14 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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