«Нью-Джерси» обыграл «Бостон» и прервал серию поражений

«Нью-Джерси» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дэвилз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

В первом периоде Морган Гики вывел «Брюинз» вперед. Во второй двадцатиминутке «Дэвилз» забили четыре гола — Доусон Мерсер оформил дубль и по одной шайбе забросили Стефан Ноесен и Дуги Хэмилтон. В конце игры Нико Хишир установил окончательный счет.

«Нью-Джерси» набрал 60 очков в 50 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» опустился на 10-ю строчку — 52 очка в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Гики — 12 (Пастрняк, Заха), 5:50 — 0:1. Мерсер — 11 (Майер), 21:24 — 1:1. Хэмилтон — 7 (бол., Братт, Хишир), 24:12 — 2:1. Ноесен — 18 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 36:01 — 3:1. Мерсер — 12 (Даулинг, Майер), 36:13 — 4:1. Хишир — 23 (бол., Хэмилтон), 53:32 — 5:1.

Вратари: Маркстрем (Аллен, 23:09) — Суэймен (Корписало, 40:00).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (12+17+6) — 23 (5+10+8).

Наши: — - Задоров (23.31/1/0).

23 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16025 зрителей