Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:56

«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», у Зайцева «-2»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» отличились Александр Хольц, Шимон Немец, Майкл Маклеод и Тайлер Тоффоли, забивший в пустые ворота. У «Блэкхокс» шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Борис Катчук, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-2», форвард Коннор Бедард получил травму в первом периоде и не смог продолжить игру.

После этого матча «Нью-Джерси» с 44 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 24 очками — на 15-й сточке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Дикинсон — 13 (бол., Власик), 15:05 — 0:1. Хольц — 9 (Немец), 30:08 — 1:1. Катчук — 3 (мен.), 38:24 — 1:2. Немец — 2 (Тирни, Зигенталер), 45:41 — 2:2. Маклеод — 10 (Лазар, Хольц), 51:56 — 3:2. Тоффоли — 16 (п.в.), 59:33 — 4:2.

Вратари: Ванечек — Содерблум (58:08 — 59:33).

Штраф: 26 — 38.

Броски: 32 (13+10+9) — 25 (10+8+7).

Наши: — - Зайцев (18.33/2/-2).

6 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Чикаго Блэкхокс
1
0
Читайте также
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
Артиллерия ВС РФ поразила свыше 100 объектов ВСУ за сутки
Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Вильфанд спрогнозировал потепление в Московском регионе в начале рабочей недели
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Пономарев в дебютном матче за «Каролину» забил гол «Вашингтону»

Свечников признан второй звездой матча с «Вашингтоном»