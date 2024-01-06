«Нью-Джерси» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дэвилз» отличились Александр Хольц, Шимон Немец, Майкл Маклеод и Тайлер Тоффоли, забивший в пустые ворота. У «Блэкхокс» шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Борис Катчук, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-2», форвард Коннор Бедард получил травму в первом периоде и не смог продолжить игру.

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