«Нью-Джерси» обыграл «Детройт»

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

В составе победителей тремя результативными передачами отметился Йонас Зигенталерэ. Дубль оформил Джек Хьюз, а также по голу на свой счте записали Дуги Хэмилтон и Эрик Хаула.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Спронг — 1, 32:14 — 0:1. Д. Хьюз — 1 (бол., Палат), 33:39 — 1:1. Д. Хьюз — 2 (Тоффоли, Зигенталер), 38:43 — 2:1. Дебринкэт — 1 (бол., Ларкин, Гостисбеер), 50:43 — 2:2. Хэмилтон — 1 (Зигенталер), 55:37 — 3:2. Хаула — 1 (п.в., Зигенталер, Марино), 58:29 — 4:2. Фаббри — 1 (бол., Комфер, Уолман), 59:26 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Хуссо (57:30 — 58:29).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (6+15+6) — 35 (14+11+10).

Наши: — - Костин (7.25/1/0).

13 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.