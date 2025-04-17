«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»

«Детройт» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

У гостей отличились Юнатан Берггрен, Джей Ти Комфер, Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер. Голы «Дэвилз» на счету Эрика Хаула и Доусона Мерсера.

«Детройт» набрал 85 очков в 81 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 91 очко в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Берггрен — 12 (Эдвинссон, Раймонд), 17:07 — 0:1. Комфер — 12 (Расмуссен, Питри), 25:20 — 0:2. Ларкин — 30 (Эдвинссон, Зайдер), 42:55 — 0:3. Хаула — 11 (бол., Спронг, Кейси), 51:32 — 1:3. Мерсер — 18 (Хаула, Хардман), 54:21 — 2:3. Дебринкэт — 38 (Ларкин, Зайдер), 57:09 — 2:4. Каспер — 18 (п.в., Раймонд, Берггрен), 59:50 — 2:5.

Вратари: Доус (58:30 — 59:50) — Лайон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (10+7+13) — 27 (10+7+10).

Наши: — - Тарасенко (15.18/1/+1).

17 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.