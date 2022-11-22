«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон», у Шаранговича заброшенная шайба

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» Нико Хишер оформил ассистентский хет-трик, по голу забили Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Деймон Северсон, Томаш Тартар и Егор Шарангович. У «Ойлерз» шайбы на счету Леона Драйзайтля и Райана Нюджента-Хопкинса.

После этого матча «Нью-Джерси» с 32 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Братт — 8 (бол., Хишир, Хьюз), 2:25 — 1:0. Драйзайтль — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 13:02 — 1:1. Мерсер — 5 (Хишир), 25:15 — 2:1. Сиверсон — 2 (Братт, Хьюз), 28:45 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 9 (Пулюярви, Сиси), 44:52 — 3:2. Татар — 4 (Мерсер, Хишир), 47:07 — 4:2. Шарангович — 6 (Зеттерлунд), 54:45 — 5:2.

Вратари: Ванечек — Скиннер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (5+12+11) — 30 (11+7+12).

Наши: — - Костин (9.36/1/0).

22 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.