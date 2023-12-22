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Сегодня, 06:26

«Эдмонтон» переиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Голы: Маклеод — 3 (Ганье), 0:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 8 (Экхольм, Макдэвид), 5:24 — 0:2. Мерсер — 8 (Маклеод), 13:14 — 1:2. Зигенталер — 1 (Немец, Маклеод), 21:39 — 2:2. Майер — 6 (Мерсер), 36:26 — 3:2. Макдэвид — 12 (Экхольм, Нюджент-Хопкинс), 41:40 — 3:3. Драйзайтль — 13, 42:22 — 3:4. Эрне — 1 (Ганье), 42:49 — 3:5. Маклеод — 4, 49:04 — 3:6.

Вратари: Шмид (Ванечек, 5:24) — Пикар.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (12+6+8) — 38 (9+18+11).

22 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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