«Эдмонтон» переиграл «Нью-Джерси»

Сегодня, 06:26
«Эдмонтон» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
Голы: Маклеод — 3 (Ганье), 0:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 8 (Экхольм, Макдэвид), 5:24 — 0:2. Мерсер — 8 (Маклеод), 13:14 — 1:2. Зигенталер — 1 (Немец, Маклеод), 21:39 — 2:2. Майер — 6 (Мерсер), 36:26 — 3:2. Макдэвид — 12 (Экхольм, Нюджент-Хопкинс), 41:40 — 3:3. Драйзайтль — 13, 42:22 — 3:4. Эрне — 1 (Ганье), 42:49 — 3:5. Маклеод — 4, 49:04 — 3:6.
Вратари: Шмид (Ванечек, 5:24) — Пикар.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 26 (12+6+8) — 38 (9+18+11).
22 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.