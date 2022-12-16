«Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии». «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд

Сегодня, 05:53
«Филадельфия» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Хьюз — 16 (бол., Хэмилтон), 4:20 — 1:0. Лотон — 5 (бол., Санхейм, Кэйтс), 24:12 — 1:1. Конекны — 12 (Кэйтс), 51:46 — 1:2.
Вратари: Ванечек — Харт.
Штраф: 20 — 16.
Броски: 49 (16+14+19) — 24 (7+8+9).
Наши: — - Проворов (22.40/1/+1).
16 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 14137 зрителей.