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Сегодня, 05:53

«Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии». «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хьюз — 16 (бол., Хэмилтон), 4:20 — 1:0. Лотон — 5 (бол., Санхейм, Кэйтс), 24:12 — 1:1. Конекны — 12 (Кэйтс), 51:46 — 1:2.

Вратари: Ванечек — Харт.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 49 (16+14+19) — 24 (7+8+9).

Наши: — - Проворов (22.40/1/+1).

16 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 14137 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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