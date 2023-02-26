«Нью-Джерси» разгромил «Филадельфию», забросив семь безответных шайб

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 7:0.

3 (1+2) очка набрал Йонас Зигенталер, по 2 (1+1) очка у Нико Хишера и Джека Хьюза, еще по голу забили Доусон Мерсер, Дуги Хэмилотон Йеспер Братт и Натан Бастиан, защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Нью-Джерси» с 83 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 56 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Голы: Зигенталер — 3 (Вуд), 22:59 — 1:0. Хьюз — 36 (Зигенталер), 28:35 — 2:0. Мерсер — 19 (Хишир), 39:00 — 3:0. Хишир — 25 (Марино, Грэйвс), 44:05 — 4:0. Хэмилтон — 17 (Зигенталер, Маклеод), 45:16 — 5:0. Братт — 24 (Хьюз, Шарангович), 53:49 — 6:0. Бастиан — 4 (Бол, Татар), 56:00 — 7:0.

Вратари: Шмид — Эрссон.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 36 (6+16+14) — 23 (11+5+7).

Наши: — - Проворов (24.18/1/-2).

26 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей