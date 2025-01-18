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НХЛ

18 января, 22:59

Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» (1:3). Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне и стал единоличным лидером по голам среди новичков в этом сезоне. У 20-летнего россиянина 33 (14 + 19) очка в 45 играх.

«Дьяволы» потерпели третье поражение подряд. «Летчики» одержали третью волевую победу в четырех последних встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хэмилтон — 6 (Бастиан, Татар), 2:17 — 1:0. Мичков — 14 (Кутюрье), 21:56 — 1:1. Бринк — 6 (бол., Кэйтс, Форстер), 52:44 — 1:2. Конекны — 21 (п.в., Форстер), 59:58 — 1:3.

Вратари: Аллен (57:46 — 59:58) — Эрссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 14 (3+4+7) — 18 (6+5+7).

Наши: — - Замула (18.53/0/0), Мичков (12.58/1/+1).

18 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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Матвей Мичков
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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