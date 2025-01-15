«Флорида» по буллитам переиграла «Нью-Джерси»

«Флорида» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Пантерз» отличились Йеспер Боквист и автор победного буллита Антон Лунделль.

Единственную шайбу за «Дэвилз» забросил Нико Хишир.

«Флорида» набрала 55 очков в 45 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 57 баллами в 46 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» - «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Й. Боквист — 10 (Верхэге, Шмидт), 40:41 — 0:1. Хишир — 20 (Майер, Бастиан), 42:27 — 1:1.

Победный буллит: Лунделл.

Вратари: Маркстрем — Найт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (6+8+9+4) — 28 (5+11+11+1).

Наши: — - Куликов (20.15/2/-1).

15 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.