«Флорида» по буллитам переиграла «Нью-Джерси»

Сегодня, 06:40
«Флорида» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У «Пантерз» отличились Йеспер Боквист и автор победного буллита Антон Лунделль.
Единственную шайбу за «Дэвилз» забросил Нико Хишир.
«Флорида» набрала 55 очков в 45 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 57 баллами в 46 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» - «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Й. Боквист — 10 (Верхэге, Шмидт), 40:41 — 0:1. Хишир — 20 (Майер, Бастиан), 42:27 — 1:1.
Победный буллит: Лунделл.
Вратари: Маркстрем — Найт.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (6+8+9+4) — 28 (5+11+11+1).
Наши: — - Куликов (20.15/2/-1).
15 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.